Nuevo informe descarta principales hipótesis de la causa del accidente donde murió Yeison Jiménez

La Aeronáutica Civil, a través de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), reveló hace unos días los primeros hallazgos oficiales del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

De acuerdo con el informe preliminar, la avioneta Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA, contaba con su certificado de aeronavegabilidad vigente y había superado vuelos de prueba satisfactorios un día antes del siniestro, lo que descarta, por ahora, una eventual falta de habilitación técnica para la operación.

El documento también descarta fallas estructurales en vuelo y explosiones previas al impacto. Según la investigación, el accidente se produjo segundos después del despegue, cuando la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno en la vereda Romita. Las autoridades precisaron que el incendio que consumió gran parte del fuselaje se originó únicamente tras el impacto, y no mientras la aeronave se encontraba en el aire.

En cuanto a los sistemas de la aeronave, la DIACC confirmó que todas las partes esenciales estaban presentes al momento de la colisión, incluidos los motores y componentes principales. Aunque el motor izquierdo había sido sometido recientemente a mantenimiento, específicamente al cambio de anillos y magnetos, no se han identificado, hasta el momento, fallas que permitan establecer una causa técnica directa.



Hallazgos preliminares tras la muerte de Yeison Jiménez. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos.

Posición final aeronave de Yeison Jiménez. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos

La magnitud del impacto y la deflagración posterior dificultaron la recuperación de instrumentos de cabina, y se aclaró que este tipo de aeronave no está obligada a portar registradores de vuelo o cajas negras, según la normativa vigente.

Publicidad

Sobre la tripulación, el informe señala que el capitán tenía 38 años, contaba con licencias vigentes y acumulaba más de 1.600 horas de experiencia de vuelo, lo que descarta inicialmente hipótesis relacionadas con falta de habilitación o experiencia del piloto.

Las condiciones meteorológicas tampoco aparecen, por ahora, como un factor determinante. Aunque el aeródromo Juan José Rondón (SKPA) no cuenta con servicio meteorológico, el análisis de imágenes satelitales y modelamientos numéricos indicó nubosidad baja dispersa y fragmentada, sin presencia de tormentas convectivas, vientos significativos ni fenómenos adversos que afectaran la maniobra de salida. El viento era de 01 nudo, con una temperatura ambiente de 13,4 °C y una altitud de densidad cercana a los 9.700 pies.

Ubicación de los componentes principales de los restos de la aeronave. Foto: Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos

La investigación entra ahora en una fase de análisis profundo, que incluye inspecciones adicionales a los restos de la aeronave, auditorías a las organizaciones de mantenimiento, revisión de documentación administrativa y operacional, y la verificación de registros audiovisuales que se encuentran en proceso de autenticación.

Publicidad

La Aeronáutica Civil reiteró que este informe es preliminar y que continuará divulgando información conforme avance la investigación, cuyo objetivo es establecer las causas definitivas del accidente, sin asignar responsabilidades, en uno de los hechos aéreos que más impacto ha generado en el país en los últimos años.