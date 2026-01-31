En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Nuevo informe descarta principales hipótesis de la causa del accidente donde murió Yeison Jiménez

Nuevo informe descarta principales hipótesis de la causa del accidente donde murió Yeison Jiménez

La Aeronáutica Civil reiteró que este informe es preliminar y que continuará divulgando información conforme avance la investigación, cuyo objetivo es establecer las causas definitivas del accidente donde murió Yeison Jiménez y miembros de su equipo.

Revelan detalles técnicos y fotos inéditas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez
Revelan detalles técnicos y fotos inéditas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad