Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de febrero de 2026

El Super Astro Luna es uno de los chances más llamativos del país, ya que combina la suerte de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la influencia de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de estelunes 2 de febrero de 2026 es el xxxx, de la serie **xxx**.

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Este chance se juega todos los días con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal seleccionado. El sorteo puede seguirse en vivo a través de los canales autorizados.



Cómo se juega el chance Super Astro Luna

Participar en este sorteo es un proceso sencillo que se realiza en pocos pasos. Primero, se debe elegir un número de cuatro cifras. Luego, seleccionar uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Para quienes desean aumentar sus probabilidades, existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos zodiacales, conocida como la modalidad “Todos los Signos”, la cual debe ser informada al momento de realizar la apuesta. Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas.



Cuánto cuesta apostar en Super Astro Luna

Este chance ofrece flexibilidad en los valores de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Super Astro?

El Super Astro Luna se puede jugar en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro?

El proceso de reclamación depende del monto del premio, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

