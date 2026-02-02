Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Luna es uno de los chances más llamativos del país, ya que combina la suerte de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la influencia de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
El número ganador del chance Super Astro Luna de estelunes 2 de febrero de 2026 es el xxxx, de la serie **xxx**.
¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Este chance se juega todos los días con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal seleccionado. El sorteo puede seguirse en vivo a través de los canales autorizados.
Participar en este sorteo es un proceso sencillo que se realiza en pocos pasos. Primero, se debe elegir un número de cuatro cifras. Luego, seleccionar uno de los doce signos zodiacales disponibles.
Para quienes desean aumentar sus probabilidades, existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos zodiacales, conocida como la modalidad “Todos los Signos”, la cual debe ser informada al momento de realizar la apuesta. Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas.
Este chance ofrece flexibilidad en los valores de apuesta:
El Super Astro Luna se puede jugar en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional.
El proceso de reclamación depende del monto del premio, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):