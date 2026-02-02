Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de febrero de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que se juegan en distintas regiones del país. Sus sorteos diarios mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este lunes 2 de febrero de 2026 es el xxxx.

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea con las demás cifras del sorteo.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse en vivo a través de los canales autorizados.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y su resultado puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión oficial.



Cómo se juega el chance Caribeña Noche

Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche

Este juego se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

