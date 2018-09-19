En vivo
Blu Radio  / Tabio

Tabio

  • Haba sobreviviente del 'Monstruo de Tabio', señalado de asesinar a cerca de 10 mujeres
    Foto: Conducta Delictiva / Gobernación de Cundinamarca
    Judicial

    Habla sobreviviente del 'Monstruo de Tabio', señalado de asesinar a cerca de 8 mujeres

    Este hombre, conocido como el 'Monstruo de Tabio', es señalado de acechar, agredir sexualmente y asesinar a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia, especialmente en Tabio.

  • Captura de asesino en serie de Tabio, Cundinamarca
    Foto: suministrada
    Cundinamarca

    Capturan a ‘El monstruo de Tabio’, asesino de mujeres: la última la mató en un río

    La Fiscalía logró que cayera en Tabio, Cundinamarca, Carlos Andrés Rivera, un asesino serial de mujeres en ese departamento y Antioquia. Las agredía sexualmente y las mataba.

  • Lluvias en Cundinamarca Foto suministrada.jpg
    Lluvias en Cundinamarca /
    Foto suministrada
    Cundinamarca

    Video: lluvias causaron graves inundaciones en al menos cuatro municipios de Cundinamarca

    La situación más complicada se vivió en la vía Sopó - La Calera, que estuvo cerrada por un deslizamiento.

  • 315755_Foto: Alcaldía de Tabio
    Foto: Alcaldía de Tabio
    Bogotá

    Tabio: nuevo capítulo de volteo de tierras en Cundinamarca

    Blu Radio conoció varias denuncias contra el exalcalde de Tabio por un presunto detrimento de más de 11 mil millones de pesos por un presunto “volteo de tierras”.

  • 280336_Blu Radio. Misterios Luna Blu / Foto: Blu Radio
    Blu Radio. Misterios Luna Blu / Foto: Blu Radio
    Jonathan Garcia
    Medio Ambiente

    El misterio detrás de la Peña de Juaica, la puerta de los dioses

    La Peña de Juaica, ubicada entre Tenjo y Tabio, es uno de los lugares más misteriosos del país.

  • 277568_Blu Radio / Perros/ Foto: Referencia Blu Radio
    Blu Radio / Perros/ Foto: Referencia Blu Radio
    Bogotá

    Centenares de mascotas podrían quedarse en la calle en el municipio de Tabio

    La fundación que los acoge en el municipio de Tabio tiene a su cuidado 350 perros y 30 gatos.

  • 269008_Foto: Bomberos de Cundinamarca
    Foto: Bomberos de Cundinamarca
    Nación

    Hallan sin vida a menor de edad desaparecida en Tabio, Cundinamarca

    La joven desapareció el lunes pasado y este sábado terminó la búsqueda.

  • 135995_Foto Referencia: Twitter MinMinas
    Foto Referencia: Twitter MinMinas
    Medio Ambiente

    Denuncian posible daño ambiental por líneas de alta tensión en Tabio

    Patricia de Bedout, quien fue veedora del municipio de Tabio, Cundinamarca, denuncia lo que se convertiría en una grave crisis ambiental por culpa de un trazado de líneas de alta tensión.

  • 23773_Peña de Juaica, Tabio, Cundinamarca Foto: Twitter @EstamosdePlan
    Peña de Juaica, Tabio, Cundinamarca Foto: Twitter @EstamosdePlan
    Sociedad

    Los secretos de la Peña de Juaica, una puerta hacia el infinito en Cundinamarca

    Dicen que una época olvidada por el calendario el dios Bochica arribó a nuestro mundo desde el tiempo y el mundo de los dioses, la puerta que usó fue la Peña de Juaica.

  • 22075_franz
    Foto de referencia / AFP
    Sociedad

    Denuncian nuevo robo en Tabio, Cundinamarca; solo hay 6 policías en el municipio

    La comunidad de Tabio, municipio de Cundinamarca, denunció que cada vez son más frecuentes los robos en las casas de la zona.

