Habla sobreviviente del 'Monstruo de Tabio', señalado de asesinar a cerca de 8 mujeres
Este hombre, conocido como el 'Monstruo de Tabio', es señalado de acechar, agredir sexualmente y asesinar a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia, especialmente en Tabio.
Capturan a ‘El monstruo de Tabio’, asesino de mujeres: la última la mató en un río
La Fiscalía logró que cayera en Tabio, Cundinamarca, Carlos Andrés Rivera, un asesino serial de mujeres en ese departamento y Antioquia. Las agredía sexualmente y las mataba.
Video: lluvias causaron graves inundaciones en al menos cuatro municipios de Cundinamarca
La situación más complicada se vivió en la vía Sopó - La Calera, que estuvo cerrada por un deslizamiento.
Tabio: nuevo capítulo de volteo de tierras en Cundinamarca
Blu Radio conoció varias denuncias contra el exalcalde de Tabio por un presunto detrimento de más de 11 mil millones de pesos por un presunto “volteo de tierras”.
El misterio detrás de la Peña de Juaica, la puerta de los dioses
La Peña de Juaica, ubicada entre Tenjo y Tabio, es uno de los lugares más misteriosos del país.
Centenares de mascotas podrían quedarse en la calle en el municipio de Tabio
La fundación que los acoge en el municipio de Tabio tiene a su cuidado 350 perros y 30 gatos.
Hallan sin vida a menor de edad desaparecida en Tabio, Cundinamarca
La joven desapareció el lunes pasado y este sábado terminó la búsqueda.
Denuncian posible daño ambiental por líneas de alta tensión en Tabio
Patricia de Bedout, quien fue veedora del municipio de Tabio, Cundinamarca, denuncia lo que se convertiría en una grave crisis ambiental por culpa de un trazado de líneas de alta tensión.
Los secretos de la Peña de Juaica, una puerta hacia el infinito en Cundinamarca
Dicen que una época olvidada por el calendario el dios Bochica arribó a nuestro mundo desde el tiempo y el mundo de los dioses, la puerta que usó fue la Peña de Juaica.
Denuncian nuevo robo en Tabio, Cundinamarca; solo hay 6 policías en el municipio
La comunidad de Tabio, municipio de Cundinamarca, denunció que cada vez son más frecuentes los robos en las casas de la zona.