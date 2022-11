Denuncian nuevo robo en Tabio, Cundinamarca; solo hay 6 policías en el municipio

El más reciente caso ocurrió en la madrugada de este sábado en la que una pareja de pensionados fue amordazada mientras al menos cuatro presuntos delincuentes extraían de su vivienda varios electrodomésticos, computadores y dinero.



Según denunció la víctima a Blu Radio, en todo el municipio de Tabio solo hay 6 policías custodiando, por lo que “es difícil combatir el crimen con tan pocos”.



“Aquí no son sino 6 policías para cuidar este pueblo, 6 policías no dan un brinco”, comentó la denunciante.



“Vinieron dos policías porque no podían dejar solo el resto del pueblo (…) después llegaron los de la Sijín, tomaron fotos y ahora nos toca ir a Zipaquirá a seguir el caso y declarar”, agregó.



Varios vecinos aseguran que en los últimos meses se han venido incrementando los casos de hurtos en la zona, con acciones similares, en donde amordazan a los habitantes de cada vivienda y los amenazan mientras extraen sus pertenencias.