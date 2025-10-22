Podría haber importante cambio en Millonarios si no clasifica en la Liga BetPlay

Siguen los malos resultados en Millonarios que no alza cabeza pese a la llegada de Hernán Torres a la dirección técnica del equipo. Esto ha generado un fuerte malestar por parte de la afición embajadora que, en redes sociales, han pedido la salida de varios futbolistas y el entrenador para ver si esto mejor la situación.

Tras el empate vs. Atlético Bucaramanga, el técnico fue consultado si su salida del plantel se ha puesto sobre la muestra y aseguró que desde las directivas no le han comentado sobre esa posibilidad o algo parecido, pero no descartó que tampoco sabe que puede pasar si no clasifica a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

“Mi contrato está hasta el 30 de julio del año entrante. Todavía no me han dicho si esto pasa o no pasa. Mi compromiso es levantar el equipo futbolísticamente, conseguir los puntos y no dejar de pelear por la clasificación que lo estamos luchando, pero partido tras partido se agotan las opciones, aunque hay posibilidades matemáticas y mientras existan vamos a pelear”, dijo, dejando entre dicho si continuará o no el equipo.

Hernán Torres, DT del Cali Foto: X @AsoDeporCali

Pero, según hinchas en redes, esperan que si el club no clasifica a los cuadrangulares sí se tomen decisiones importantes, en especial sobre el futuro del entrenador que, dicen, no ha cumplido la razón por la cual fue llevado al plantel tras la salida de David González también por malos resultados.



“Eso sí, el contrato está hasta julio y vamos a ver qué sucede. Cuando las cosas no salen comienzan los ires y venires. Ningún directivo me ha dicho nada y el acuerdo se hizo hasta el otro año, sin embargo, tenemos que esperar si hay una nueva decisión o no”, añadió.

Por ahora, el entrenador tolimense Hernán Torres prepara el próximo partido del equipo que será el próximo sábado, 25 de octubre, frente a Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino.