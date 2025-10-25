Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO: online y gratis el clásico capitalino en Liga BetPlay

Noche de buen fútbol en la capital del país gracias al clásico Santa Fe vs. Millonarios HOY sábado, 25 de octubre, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II. Duelo crucial en el camino de ambos equipos para aspirar por un cupo en los cuadrangulares finales en la búsqueda de la estrella de Navidad.

Una nueva derrota para los dirigidos por Hernán Torres podría significar la eliminación del cuadro albiazul de la Liga BetPlay en este segundo semestre del 2025, pues los embajador deben sí o sí sumar los 12 puntos que le quedan para conseguir un cupo en la fiesta de los cuadrangulares y las posibilidades cada vez se alejan más.

Santa Fe vs. Millonarios por el clásico capitalino X: @SantaFe y @MillosFCoficial

¿A qué horas juegan Santa Fe vs. Millonarios HOY por el clásico capitalino?

Desde las 6:20 de la tarde de este 25 de octubre correrá la pelota en el estadio Nemesio Camacho El Campín en una nueva edición del clásico capitalino. El cuadro que partirá como local será el cardenal, que espera a miles de hinchas vistiendo al coloso de la 57 totalmente de rojo para conseguir los tres puntos que lo acerquen a la clasificación.



Santa Fe vs. Millonarios: vea EN VIVO, gratis y online el partido aquí

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio podrá disfrutar de este apasionante encuentro del fútbol profesional colombiano. Habrá dos opciones disponibles para que, tanto hinchas embajadores como cardenales, puedan disfrutar de este encuentro EN VIVO, gratis y onlines, las cuales son:



Radio: a través de la señal 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo tendrá todas las emociones de este encuentro.

a través de la señal 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo tendrá todas las emociones de este encuentro. YouTube: el canal oficial de Blu Radio tendrá todo lo mejor de los 90 minutos de una nueva edición del clásico capitalino.

