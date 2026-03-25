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Blu Radio  / Nación  / Jefe negociador de Gobierno dice que es falso que haya negociaciones con la Segunda Marquetalia

Jefe negociador de Gobierno dice que es falso que haya negociaciones con la Segunda Marquetalia

Armando Novoa explicó el estado actual de los diálogos y las divisiones internas de esa estructura.

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