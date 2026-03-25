Jefe negociador de Gobierno dice que es falso que haya negociaciones con la Segunda Marquetalia

El Gobierno nacional aseguró que no mantiene ningún proceso de negociación con la Segunda Marquetalia, en medio de las versiones que vinculan a ese grupo armado con el magnicidio del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Así lo afirmó el jefe negociador Armando Novoa, quien explicó el estado actual de los diálogos y las divisiones internas de esa estructura.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Novoa sostuvo de manera categórica: “No es cierto que nosotros mantengamos una mesa con la Segunda Marquetalia”, al tiempo que negó cualquier tipo de responsabilidad del proceso de paz en hechos relacionados con ese crimen.

Según detalló, el Gobierno sí inició en junio de 2024 una mesa de diálogos con un grupo que en ese momento se denominaba Segunda Marquetalia, liderado por Iván Márquez. Sin embargo, explicó que esa estructura se retiró tempranamente del proceso.



“Ese grupo muy tempranamente se retiró de la mesa. Se retiró el señor Iván Márquez”, señaló.

De esa ruptura, agregó, surgió otra organización que decidió continuar en conversaciones con el Ejecutivo bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con la cual sí se mantienen diálogos vigentes.

“Es con ese grupo con el cual hemos venido adelantando los diálogos de paz”, precisó.

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Sobre las versiones que apuntan a la Segunda Marquetalia como responsable del asesinato de Uribe Turbay, el jefe negociador indicó que no hay confirmación oficial y que se trata de información que debe ser verificada por las autoridades judiciales.

No obstante, explicó que, según reportes de inteligencia, los principales cabecillas de esa estructura se encuentran fuera del país, principalmente en zonas de frontera.

“El señor Iván Márquez también estaba en Venezuela, pero repito, ninguno de ellos llegó a nuestra mesa de diálogos de paz”, afirmó.

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Novoa también planteó que, aunque el grupo no tendría actualmente una presencia fuerte en territorio colombiano, no se puede descartar que haya recurrido a terceros para ejecutar acciones criminales.

“Pueden tener una capacidad económica grande y que eventualmente, con una orden recibida del extranjero, pudieron haber subcontratado una banda sicarial”, indicó.

En cuanto a la reacción de la delegación en la mesa de diálogos, aseguró que tanto el Gobierno como el grupo con el que negocian rechazaron públicamente el atentado.

“Ambas delegaciones (…) suscribimos una declaración pública (…) para repudiar el atentado”, señaló.

Finalmente, el funcionario se refirió al tema de las órdenes de captura y explicó que la suspensión de estas en el marco de los diálogos no impedía que la Fiscalía actuara si encontraba elementos que vincularan a integrantes de estos grupos con delitos.

“La Fiscalía (…) nada impedía que si habían indicios claros (…) hubiera podido dictar una nueva orden de captura”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: