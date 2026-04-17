"Ya tiene la CIA los datos reales de un posible atentado contra Iván Cepeda": Petro

El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, se pronunció tras una declaración del Gobierno estadounidense en la que ese país advierte que quienes intenten atentar contra candidatos presidenciales en Colombia enfrentarán consecuencias. Petro mencionó una información que le habría pasado a la CIA sobre un presunto plan para atentar contra el senador y candidato Iván Cepeda.
"Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar", dijo Petro.
Una vez se conoció este pronunciamiento, el candidato Iván Cepeda aseguró en los últimos meses ha recibido información sobre presuntos planes de atentado en su contra, pero que ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el tema. Sin embargo, dijo que le iba a pedir a las autoridades la información que publicó el presidente Petro.
"El presidente Gustavo Petro ha dicho en su cuenta de X que ha conocido o ha entregado, no he entendido totalmente el desarrollo de estos hechos, información a la CIA sobre un posible atentado en mi contra. Debo señalar que este es un hecho sin lugar a dudas serio y grave al cual presto toda la atención. Voy a solicitar a las autoridades se me informe en detalle estas circunstancias pero también quiero ser en esto supremamente claro, bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político", dijo Cepeda.