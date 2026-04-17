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Partido Conservador suspende a congresista que anunció apoyo a Iván Cepeda

La veeduría del partido inicio una investigación contra Fernando Niño, quien actualmente es representante a la Cámara.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
X: @IvanCepedaCast
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

La veeduría del partido Conservador suspendió de toda actividad que represente a la colectividad al congresista Fernando Niño, quien recientemente anunció que apoyará la candidatura del senador Iván Cepeda.

"Anuncio mi respaldo a Iván Cepeda y a Aida Quilcué, convencido de que Colombia debe avanzar hacia reformas sociales que dignifiquen la vida, impulsen el desarrollo humano y pongan al Estado al servicio de la gente. Esta decisión responde al compromiso con las necesidades del departamento de Bolívar y a la convicción de construir un país más justo y solidario", anunció Niño en un video publicado en sus redes sociales.

La veeduría del partido le inició investigación disciplinaria a Niño y la suspensión de todas las actividades incluye el ejercicio de voz y voto en todas las actuaciones como militante y representante a la Cámara.

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Es importante recordar que el partido Conservador anunció su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia, advirtiendo que podría haber sanciones para quienes no acaten esta decisión.

“Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, dije Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador.

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