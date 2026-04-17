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Blu Radio  / Nación  / Expresidente Uribe denuncia que el ELN estaría planeando atentado contra Paloma Valencia

Expresidente Uribe denuncia que el ELN estaría planeando atentado contra Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe dice que recibió información de algunos interlocutores del ELN sobre un plan de atentar contra la senadora del Centro Democrático.

Álvaro Uribe Vélez.
Foto: AFP.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

El expresidente Álvaro Uribe denunció por medio de su cuenta de X que el ELN tendría un plan para atentar contra la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Según dijo Uribe, la información la recibieron por parte de "interlocutores del ELN".

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"Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia. Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta. Nota: La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma"; dice Uribe.

Es importante recordar que el pasado 12 de abril la candidata Paloma Valencia denunció amenazas en su contra. Posteriormente explicó que su jefe de seguridad se había reunido con voceros del Gobierno para evaluar la situación.

Por otro lado el candidato presidencial Abelardo de la Espriella también denunció recientemente amenazas en su contra.

Además, este viernes el presidente Gustavo Petro también aseguró que le había entregado información a la CIA sobre un presunto plan para atentar en contra del senador Iván Cepeda.

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