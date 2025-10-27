Escándalo en el fútbol profesional colombiano: grave denuncia por pago a jugadores

Este lunes, 27 de octubre, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un duro comunicado exponiendo una preocupante situación en el fútbol colombiano. Según denuncian, existe una “crisis sistémica” provocada por los incumplimientos en el pago de obligaciones laborales a los jugadores.

De acuerdo con Acolfutpro, esta compleja situación solo muestra lo que califican como “fallas estructurales”, que permiten a ciertos clubes profesionales operar completamente “al margen de las normas”.

“La situación del Deportivo Pereira y los casos reiterados de otros clubes como el Deportivo Pasto, evidencian una práctica que vulnera derechos laborales, deteriora la imagen del torneo y afecta seriamente la integridad de la competencia”, se lee en el texto publicado.

¿Qué tiene que ver la Dimayor con la denuncia de Acolfutpro?

En el comunicado, Acolfutpro acusa directamente a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) de incumplir no solo el Reglamento de Licencia de Clubes, adoptado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), sino también sus propios estatutos internos.



Para la Asociación, la omisión institucional de la Dimayor, al permitir que clubes que no cumplen con los derechos de los futbolistas sigan participando en competencias oficiales "como si nada ocurriera", envía un mensaje peligroso: “Que el incumplimiento no tiene consecuencias”.

Y es que recalcaron que el reglamento establece criterios financieros claros:

Un club solicitante “no debe tener deudas vencidas” con sus empleados en relación con la Seguridad Social, el fondo de pensiones o cualquier otra obligación contractual legal.

Según el Artículo 39 de dicho reglamento, el incumplimiento de estos puntos debería ser causal suficiente para “denegar la licencia” y hasta impedir la participación del club en torneos.

Sin embargo, la realidad práctica muestra que los clubes deudores continúan compitiendo sin afrontar consecuencias reales. Adicionalmente, los estatutos de la Dimayor exigen a los clubes, como deber formal, pagar puntualmente sus obligaciones.

El comunicado añade que el incumplimiento en dichas obligaciones podría justificar una suspensión de la afiliación, “afectando directamente la participación en torneos”, de acuerdo con el Artículo 17.



¿Dónde está la vigilancia? Críticas al Ministerio del Deporte

El sindicato de futbolistas también cuestiona abiertamente la inacción de las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Deporte. El comunicado hace una pregunta: “¿Dónde está la inspección, vigilancia y control?

Acolfutpro critica duramente que, amparados por el reglamento de campeonato, se permita a un club alinear un equipo juvenil con solo 14 futbolistas, a veces sin arquero suplente, y con deportistas que “carecen de contrato laboral, afiliación a seguridad social o cobertura de riesgos laborales”.

Es tal la magnitud de la situación denunciada, que Acolfutpro asegura que activó su fondo de calamidad como muestra de solidaridad gremial, entregando un bono de apoyo a cada futbolista del Deportivo Pereira para “aliviar las necesidades urgentes y cubrir gastos esenciales para sus familias”.