En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Deportivo Pereira
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Duelo de Pereira vs. DIM da giro de última hora gracias a decisión de juzgado

Duelo de Pereira vs. DIM da giro de última hora gracias a decisión de juzgado

Además de los problemas económicos, el equipo tampoco ha obtenido buenos resultados y actualmente ocupa el puesto 16 de la liga colombiana.

Pereira vs. DIM.jpg
Pereira vs. DIM //
Fotos: X @DeporPereiraFC y @DIM_Oficial
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad