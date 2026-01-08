En vivo
Blu Radio  / Judicial  / ¿Por qué dejaron en libertad a 15 personas vinculadas a red criminal de extorsión ‘Los Bautistas”?
Primicia

¿Por qué dejaron en libertad a 15 personas vinculadas a red criminal de extorsión ‘Los Bautistas”?

La juez 17 penal con función de control de garantías concluyó que en 15 casos no se acreditó conocimiento o participación directa en actividades ilegales. Las personas eran familiares que recibían transacciones sin saber el origen del dinero.

‘Los Bautistas’, la red criminal más grande de extorsión carcelaria del país.
Foto: Policía Nacional de Colombia.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

