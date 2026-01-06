Trump dice que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán "controlados" por él.

"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".

En desarrollo.

