Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos", dijo el mandatario.

