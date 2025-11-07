Atento conductor: cerrarán importante intersección en Bogotá por obras del metro, será por 13 días

Publicidad
La construcción del metro de Bogotá sigue su curso, pues hace poco el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la línea 1 tiene un avance del 67,17% a octubre de 2025. Además, ya hay tres trenes en Colombia, de los 30 que deben llegar a la capital del país.
No obstante, el avance se debe también a la cooperación de los ciudadanos que constantemente deben movilizarse por vías en obras, lo que dificulta el tránsito y alarga el tiempo del trayecto. Frente a esto, la empresa Metro informó que se avecinan más cierres en una importante y transitada intersección de la ciudad.
Por su medio de su cuenta de X el alcalde Galán expresó “por tercer mes consecutivo, logramos un avance mensual superior al 2%. Ya hay tres trenes en Colombia y seguimos avanzando para hacer realidad el sueño de toda la ciudad. ¡El Metro avanza!”, en su cuenta de X.
Conforme avanza el tiempo, cada vez es más visible el hecho de que Bogotá tendrá metro, así lo perciben los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
Según lo informado por la empresa, el cierre se llevará a cabo desde el 15 hasta el 27 de noviembre, debido al “izaje de las dovelas en el viaducto de la línea 1 del metro de Bogotá en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali”, por lo que se autorizó el cierre total de la intersección en los siguientes horarios:
"Para adelantar esta actividad, se hará el cierre total de la intersección, en horario nocturno de la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali", puntualizó la empresa Metro de Bogotá.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad autorizó desvíos para el alivio de los conductores que deben pasar por la importante intersección.
Dirección norte:
Dirección sur:
Quienes se movilicen hacia el occidente por la av. Ciudad de Villavicencio en sentido sur deberán tomar estos desvíos:
