Atento conductor: cerrarán importante intersección en Bogotá por obras del metro, será por 13 días

La construcción del metro de Bogotá sigue su curso, pues hace poco el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la línea 1 tiene un avance del 67,17% a octubre de 2025. Además, ya hay tres trenes en Colombia, de los 30 que deben llegar a la capital del país.

No obstante, el avance se debe también a la cooperación de los ciudadanos que constantemente deben movilizarse por vías en obras, lo que dificulta el tránsito y alarga el tiempo del trayecto. Frente a esto, la empresa Metro informó que se avecinan más cierres en una importante y transitada intersección de la ciudad.

Por su medio de su cuenta de X el alcalde Galán expresó “por tercer mes consecutivo, logramos un avance mensual superior al 2%. Ya hay tres trenes en Colombia y seguimos avanzando para hacer realidad el sueño de toda la ciudad. ¡El Metro avanza!”, en su cuenta de X.

Conforme avanza el tiempo, cada vez es más visible el hecho de que Bogotá tendrá metro, así lo perciben los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.



Cerrarán importante intersección en Bogotá por obras del Metro

Según lo informado por la empresa, el cierre se llevará a cabo desde el 15 hasta el 27 de noviembre, debido al “izaje de las dovelas en el viaducto de la línea 1 del metro de Bogotá en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali”, por lo que se autorizó el cierre total de la intersección en los siguientes horarios:



El 15 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.

Desde el 15 de noviembre a las 10:00 p. m. hasta el 17 de noviembre a las 5:00 a. m.

Desde el 23 de noviembre al 27 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.

"Para adelantar esta actividad, se hará el cierre total de la intersección, en horario nocturno de la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali", puntualizó la empresa Metro de Bogotá.



Desvíos autorizados por Movilidad

Por su parte, la Secretaría de Movilidad autorizó desvíos para el alivio de los conductores que deben pasar por la importante intersección.



Dirección norte:

Aquellos que se movilicen hacia el norte deberán tomar la diagonal 49 sur al oriente, continuar por la transversal 85A hacia el sur y luego tomar la calle 53 sur al occidente hasta llegar a la carrera 87D.

Desde allí, deben continuar al norte hasta la calle 49 sur, donde podrán incorporarse a la carrera 88C o a la av. Guayacanes en dirección norte, para finalmente conectar con la av. Villavicencio al oriente y retomar la av. Ciudad de Cali hacia el norte.



Dirección sur:

Quienes se movilicen hacia el occidente por la av. Ciudad de Villavicencio en sentido sur deberán tomar estos desvíos:

