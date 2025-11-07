Alcaldías locales fortalecen la seguridad de Bogotá con inversión histórica en videovigilancia

Con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana y avanzar hacia una Bogotá más moderna y vigilada, la Secretaría de Gobierno, junto con las alcaldías locales, anunció una inversión superior a 9.000 millones de pesos en la implementación de un sistema integral de videovigilancia de última generación.

Los recursos provienen de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) y se entregarán a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia mediante convenio para fortalecer la infraestructura tecnológica de la red distrital.

El nuevo sistema busca mejorar la prevención del delito, aumentar la capacidad de respuesta institucional y fortalecer la confianza ciudadana, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá. Según la Administración Distrital, este proyecto representa un paso decisivo hacia una seguridad más inteligente, transparente y cercana a la gente.

Cada punto de videovigilancia contará con cámaras de alta resolución, sistemas de respaldo energético, canalización subterránea o aérea e integración directa con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Además, incluirá mantenimiento preventivo y soporte técnico especializado, lo que garantizará un funcionamiento continuo y sostenible.



El proceso de contratación se desarrollará mediante un mecanismo público y competitivo, que garantizará la trazabilidad y la vigilancia institucional. Para asegurar la transparencia, se implementarán auditorías técnicas y sociales, así como reportes periódicos sobre los avances del proyecto.

“Trabajaremos con rigor técnico y legal para que Bogotá dé un paso firme hacia una seguridad moderna y confiable”, afirmó Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno.

Con la ampliación de la cobertura tecnológica en 19 localidades, el Distrito espera reducir los delitos priorizados, fortalecer la operación del C4 y mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos. Esta iniciativa se enmarca en la directriz del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, quien ha insistido en la articulación entre las entidades distritales y las alcaldías locales para ofrecer resultados concretos en materia de convivencia y seguridad.