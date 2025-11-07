En vivo
Alcaldías locales fortalecen la seguridad de Bogotá con inversión histórica en videovigilancia

Alcaldías locales fortalecen la seguridad de Bogotá con inversión histórica en videovigilancia

El distrito anunció una inversión de más de 9.000 millones de pesos para la implementación del sirena integral de videovigilancia en las localidades con el fin de mejorar la vigilancia.

