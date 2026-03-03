Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy martes 3 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos diarios más consultados en distintas regiones de Colombia. Gracias a su frecuencia todos los días del año y a una mecánica sencilla, este juego de suerte y azar se ha convertido en una opción habitual para miles de personas que cada noche revisan el resultado oficial con la expectativa de acertar y ganar.



Resultado oficial Caribeña Noche – 3 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes 3 de marzo de 2026, el número ganador fue: 9613 - 8.

Detalle del resultado:



Número ganador: 9613.

Dos últimas cifras: 13.

Tres últimas cifras: 613.

Quinta balota: 8.

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda siempre contrastar la información con los canales oficiales del operador autorizado.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.

Este horario fijo facilita que los apostadores sepan exactamente cuándo revisar el número ganador y hacer seguimiento diario a sus jugadas.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los principales atractivos del Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la expectativa de premio.



Entre las opciones más utilizadas están:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: coincidir las cuatro cifras sin importar el orden.

coincidir las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras en orden.

acertar exactamente las tres últimas cifras en orden. Tres cifras combinado: coincidir las tres últimas cifras en cualquier posición.

coincidir las tres últimas cifras en cualquier posición. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): coincidir únicamente el último dígito.

Esta estructura clara y flexible hace que el juego sea fácil de entender tanto para nuevos participantes como para jugadores frecuentes.



Valor de las apuestas

El rango de inversión es otro de los factores que explican su popularidad:



Valor mínimo: $500 pesos

$500 pesos Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Esta flexibilidad permite participar sin necesidad de realizar grandes inversiones, adaptándose a distintos presupuestos.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer apuestas digitales de manera legal.

Para apostar al Caribeña Noche en línea, el proceso generalmente incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros medios habilitados. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y conservar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.

Últimos resultados de Caribeña Noche

Estos fueron los resultados recientes del sorteo:



2 de marzo de 2026: 0433 - 0

0433 - 0 1 de marzo de 2026 : 8352 - 6

: 8352 - 6 28 de febrero de 2026: 5579 - 1

5579 - 1 27 de febrero de 2026: 4358 - 2

4358 - 2 26 de febrero de 2026: 9429 - 2

Con su dinámica diaria y reglas claras, el Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los juegos más seguidos por quienes buscan una oportunidad de ganar cada noche en Colombia.