Caribeña Noche, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos diarios más consultados por los jugadores en distintas regiones de Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a una mecánica sencilla, este juego de suerte y azar se ha convertido en una opción habitual para quienes revisan cada noche el resultado oficial con la esperanza de ganar.



Resultado oficial Caribeña Noche – 2 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes, 2 de marzo de 2026, el número ganador fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. Este horario fijo facilita que los apostadores sepan exactamente cuándo revisar el número ganador y hacer seguimiento diario.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Una de las principales ventajas del Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la expectativa de premio.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: coincidir las cuatro cifras sin importar la posición.

coincidir las cuatro cifras sin importar la posición. Tres cifras directo : acertar exactamente las tres últimas cifras en orden.

: acertar exactamente las tres últimas cifras en orden. Tres cifras combinado: c oincidir las tres últimas cifras en cualquier orden.

oincidir las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): coincidir únicamente el último dígito.

Esta estructura clara hace que el juego sea fácil de entender tanto para nuevos participantes como para jugadores frecuentes.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El rango de inversión también es un factor clave en su popularidad:



Valor mínimo: $500 pesos.

$500 pesos. Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad permite participar sin necesidad de realizar grandes inversiones, adaptándose a diferentes presupuestos.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer apuestas digitales de manera legal.

Para apostar al Caribeña Noche en línea, el proceso generalmente incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros medios habilitados. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y conservar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.

Últimos resultados de Caribeña Noche

Estos fueron los resultados recientes del sorteo:



1 de marzo de 2026: 8352 - 6

8352 - 6 28 de febrero de 2026: 5579 - 1

5579 - 1 27 de febrero de 2026: 4358 - 2

4358 - 2 26 de febrero de 2026: 9429 - 2

El Caribeña Noche mantiene así su ritmo diario, consolidándose como uno de los juegos más seguidos por quienes buscan una oportunidad de ganar cada noche en Colombia.