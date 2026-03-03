Alfredo Morelos lidera importante ranking al lado de Luis Díaz: supera a Luis Suárez

Desde su llegada a Atlético Nacional a mediados de 2024, Alfredo Morelos se convirtió en figura del equipo y en uno de los más determinantes en diferentes competencias. Hecho que, en pleno 2026, no ha cambiado y ha sido clave para este inicio de temporada para el técnico Diego Arias.

El nivel del cordobés ha sido tan determinante que, según la reconocida plataforma 365Scores, ha sido el segundo colombiano más determinante de febrero en todo el mundo, detrás del nivel de Luis Díaz en el Bayern Múnich y dejando atrás a otros como Luis Suárez, Juan Fernando Quintero, entre otros.

“¡El guajiro sigue intratable en la Bundesliga! Luis Díaz confirma su momento estelar en el Bayern Múnich y vuelve a liderar el ranking de impacto de febrero de 365Scores de los jugadores colombianos en el mundo. El "Búfalo" Alfredo Morelos le pisa los talones con un tremendo 270.70”, indicaron.

Noticia que, aunque sorprendió a algunos, dio de qué hablar por el rendimiento del cordobés, en especial por delante de Luis Suárez, quien ha sido figura en el Sporting de Lisboa en los últimos partidos, tanto de la Liga de Portugal como en la UEFA Champions League.



Los números de Alfredo Morelos en este 2026

En este 2026, Morelos ha disputado 6 partidos con la camiseta verdolaga, todos por la Liga BetPlay. Ha anotado un saldo de 6 goles, sumando también 4 amarillas, para un total de 379 minutos en cancha.

En total ha anotado tres dobletes contra Fortaleza, Alianza e Independiente Santa Fe y el partido en el que menos minutos sumó fue vs. Deportes Tolima en donde solo estuvo 29’ en cancha.

Los minutos que ha sumado Morelos en cancha le han permitido a Diego Arias tener puntos importantes en la carrera para poder clasificarse a los cuadrangulares, que, este 2026, por el Mundial serán una serie de mata a mata entre los clasificados.