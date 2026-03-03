En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Alfredo Morelos lidera importante ranking al lado de Luis Díaz: supera a Luis Suárez

Alfredo Morelos lidera importante ranking al lado de Luis Díaz: supera a Luis Suárez

El delantero cordobés ha sido fundamental en este inicio de temporada de Atlético Nacional, no solo por sus goles, sino por su aporte en el ataque.

Publicidad

Publicidad

Publicidad