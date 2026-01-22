En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tragedia en Manatí, Atlántico: murió bebé, al parecer, tras recibir descarga eléctrica en su casa

Tragedia en Manatí, Atlántico: murió bebé, al parecer, tras recibir descarga eléctrica en su casa

El hecho ocurrió hacia las 10:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero en el barrio Buenos Aires del citado municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad