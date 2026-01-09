En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Vuelven la fiebre de los bebés reborn ¿Qué son y por qué la gente los prefiere?

Vuelven la fiebre de los bebés reborn ¿Qué son y por qué la gente los prefiere?

La moda de los bebés reborn se hizo viral en Brasil, esta es la verdad de estos muñecos hiperrealistas y por qué la gente los prefiere.

Publicidad

Publicidad

Publicidad