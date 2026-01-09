Vuelven la fiebre de los bebés reborn ¿Qué son y por qué la gente los prefiere?

En la época de la niñez muchos recuerdan haber tenido muñecos como compañeros de juego, aquellos objetos de plástico o trapo que de cierta forma enseñaban a dar y recibir cariño, imaginar historias e imitar el mundo adulto. De hecho, estudios psicológicos indican que la interacción con muñecos o piezas de juego sencillas ayudan al aprendizaje de sobre responsabilidad, sin importar que se trate de un juego.

Pero con el paso de los años, algo curioso ha ocurrido, los muñecos ya no son solo juguetes de infancia. Para muchos adultos alrededor del mundo, algunos tipos de muñecos bebé no solo evocan recuerdos de juegos pasados o de su infancia, sino que despiertan emociones, consuelo y hasta el anhelo de tener un hijo. Este fenómeno tiene un nombre, bebés reborn.

¿Qué son los bebés reborn?

La moda de los bebés reborn se hizo viral en Brasil, luego de un video publicado en redes en el que una mujer alista a un bebé para llevarlo al hospital y al llegar le hacen exámenes médicos. Este hecho se conoció en muchas partes del mundo, pero no solo or la visista al médico, pues no se trataba de un bebé real, era un muñeco.

Los juguetes fueron creados en Estados Unidos a principios de 1990, aunque son viejos están teniendo su auge en los últimos años.



Estos muñecos artesanales son extremadamente realistas, están hechos de materiales como vinilo o silicona, diseñados para parecerse a un bebé humano en tacto, apariencia, peso y detalles como textura de la piel, venas, pestañas o cabello implantado a mano.

Fueron creados por artistas llamados “reborners”, quienes los hacen a mano y los transforman, aplicando múltiples capas de pintura, rellenando cuerpos con pesos y, en algunos casos, añadiendo dispositivos que simulan latidos del corazón o sensación de movimiento suave.

Por ello, estos juguetes cuentan con un nivel de realismo inusual que puede hacer que, de lejos, parezcan bebés reales.

Bebés reborn. Fotos: tomadas de X.

¿Por qué la gente los prefiere?

Según los testimonios de personas a medios locales e internacionales de lugares donde estos muñecos son muy famosos, la popularidad de los bebés reborn se debe a varias razones:



Terapia emocional

Para muchas personas, los reborns ofrecen confort emocional, alivio del duelo o apoyo terapéutico. Algunas lo usan para sobrellevar la pérdida de bebés o embarazos fallidos, o como parte de estrategias de salud mental para ansiedad y duelo.

En Estados Unidos y Europa se ha identificado que la gente compra estos objetos no solo de colección, sino como compañeros que les brindan calma y un sentimiento emocional.



Arte

Para otros, estos bebés son obras de arte, resultado de horas de trabajo manual, paciencia y talento creativo. Muchos artistas y coleccionistas valoran no solo la estética, sino la singularidad de cada pieza, pues los artistas artesanales tratan de transformar cada una de sus creaciones.

Moda

Los reborn han dejado de ser una curiosidad en un solo país, comunidades internacionales de coleccionistas, ferias y redes sociales han impulsado su difusión en Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.

En redes, los aficionados a estos juguetes comparten fotografías, rutinas simuladas de baños, ropa, paseos y consejos de cuidado.



Evocan la niñez

Algunas personas también los prefieren por la sensación de volver a vivir momentos de infancia, recrear escenas, o simplemente disfrutar sin tener la responsabilidad que implica un bebé real.



Videos virales de los muñecos reborn

En redes sociales internautas se muentran con los muñecos reborn y algunos los tratan como si fuerna reales:

🇪🇸 | Así son las «mamás reborn» o la «nueva maternidad simulada», mujeres adultas que compran bebés de juguete y los crian como si fueran reales:



«He hecho una pausa para ocuparme de mi mandarina [la muñeca] que tenía hambresita». pic.twitter.com/PsOEzshocM — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) October 23, 2025