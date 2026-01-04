Año Nuevo Chino 2026: los animales que tendrán más suerte según la astrología china

Cuando comienza un nuevo año, las personas suelen fijarse en predicciones, horóscopos, oráculos y más, con el objetivo de ver cómo les irá en los próximos 12 meses. Aunque la astrología no cuenta con un respaldo científico, para muchos sigue siendo popular por su valor lúdico y la percepción que causa al querer saber sobre el futuro.

Con relación a ello, también existen festividades en las diferentes culturas y una de las más presentes es el Año Nuevo Chino, también conocido como la 'Fiesta de la Primavera', una de las celebraciones más emblemáticas de Asia.

Desde la antigüedad, la cultura china ha usado 12 animales que representan su astrología, los cuales son:

Rata

Buey

Tigre

Conejo

Dragón

Serpiente

Caballo

Oveja

Mono

Gallina

Perro

Cerdo

Animales de la astrología China más favorecidos para 2026

Para el 2026 el Año Nuevo Chino comenzará el 17 de febrero y será el año del caballo de fuego, el cual carga con un significado de energía que empuja a salir de la zona de confort y avanzar, pero también advierte que la impulsividad no es buena.



La astrología china menciona cuáles son los signos que más se beneficiarán en estos 12 meses que vienen:

El caballo: personas nacidas en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Este animal simboliza la libertad, empuja a la acción, la independencia y el liderazgo. El elemento fuego potencia sus cualidades como la pasión, creatividad, ambición y se centra en la necesidad de avanzar.

Para 2026, la astrología indica que la persona tendrá fuerza, visibilidad y suerte en lo profesional, con posibilidades de ascenso y crecimiento económico. Además, tendrá el desafío de controlar su energía para obtener sus logros.



El perro: personas nacidas en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

El animal está cargado de lealtad, honestidad y un fuerte sentido de responsabilidad. Son confiables y protectores. Siempre defienden lo que es correcto, las personas nacidas bajo este signo del zodiaco chino son profundamente afectuosas e intuitivas.

Para este año, las personas contarán con propuestas laborales, oportunidades que impulsarán el crecimiento personal. Sin embargo, tendrán que controlar su energía, pus esto puede jugar en contra.



El tigre: personas nacidas en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Simboliza el poder y lo impredecible, las personas bajo este signo son aventureros, disfrutan de la vida y la valentía, pero a veces suelen legar a extremos peligrosos.

El 2026 será un periodo positivo para avanzar tanto en el ámbito profesional como en el personal. Será un año propicio para aprovechar oportunidades emergentes y dejar atrás ciclos anteriores con nuevos comienzos.