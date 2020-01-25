En vivo
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

    Año Nuevo Chino 2026: los animales que tendrán más suerte según la astrología china

    Desde la antigüedad, la cultura china ha usado 12 animales que representan su astrología, para 2026 estos son los que más suerte tendrán durante el año.

    El juego oculto de Google para celebrar el Año Nuevo chino de la serpiente: así funciona

    Para celebrar el Año Nuevo chino de la serpiente de madera, Google estrenó un nuevo doodle interactivo que incluye un juego clásico, ¿de cuál se trata?

    Las claves del dragón de madera en el Año Nuevo chino, según astróloga.

    En Casa Blu la astróloga occidental y china certificada en Feng Shu María Fernanda Gómez Estevez compartió consejos para atraer la prosperidad y la armonía en el Año Nuevo chino del dragón de madera.

    Los secretos del Año Nuevo Chino: predicciones y significados para el 2024

    El animal de este Año Nuevo Chino es el dragón, que representa a uno de los "más poderoso del calendario chino porque tiene una capacidad de unir al cielo y la tierra".

    "Mi corazón se hundió, sabía que iba a morir": joven relató cómo desarmó a tirador en California

    "Por su lenguaje corporal, su expresión facial, sus ojos, estaba buscando personas", dijo Tsay, el joven que desarmó al tirador en California al The New York Times.

    Nuevo año chino: salud, dinero y amor, lo que trae el el año del buey

    La experta Liliana Becerra Ro habló en Mañanas BLU 10:30 sobre lo que viene para los distintos signos en el nuevo de la astrología china.

    Año Nuevo Chino 2021: esto es lo que debe saber del inicio del año del buey

    Comienza un nuevo año en el calendario del país asiático y esto es lo que usted puede tener presente para darle la bienvenida.

    25 de enero de 2020 – Casa BLU, programa completo sin cortes

    Escuche aquí el programa completo.

    Limpiar el alma, el hogar y perdonar, las recomendaciones para el nuevo año chino

    Llena una nueva era en el año de la rata, época que puede traer abundancia, pero en la que es necesaria una renovación.

    En La Liga jugaron con camisetas estampadas con nombres en chino por el Año Nuevo

    Se trata de una acción muy especial con la que se desea felicitar a todos los aficionados chinos.

