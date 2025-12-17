En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Murió el oso andino Tamá durante su traslado al Parque Nacional en búsqueda de su libertad

Murió el oso andino Tamá durante su traslado al Parque Nacional en búsqueda de su libertad

Luego de años de rehabilitación por parte de entidades ambientales, la muerte de Tamá representa un proceso de evaluación en los traslados de estas especies.

Publicidad

Publicidad

Publicidad