Murió el oso andino Tamá durante su traslado al Parque Nacional en búsqueda de su libertad

A través de redes sociales, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) anunció la muerte de Tamá, el oso andino de anteojos que estaba siendo trasladado para ponerlo en libertad en su hábitat natural. Este proceso fue planificado como un operativo interinstitucional bajo el nombre de “Tamá vuelve a casa” e incluía el transporte terrestre y aéreo desde Bogotá hasta Cúcuta; desde allí, se tenía planeado su traslado hacia el Parque Nacional Tamá.

“Informamos con profundo dolor que, durante el traslado para su liberación, el oso Tamá falleció. Su historia refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por la protección de la fauna silvestre y la vida. Tamá no alcanzó a conocer la libertad. Durante el proceso de traslado y liberación, se dio el deceso por causas que deben ser determinadas por nuestros científicos”, indicaron desde la cuenta de X de PNN.

Según la información conocida la aeronave tipo Eurocopter EC145 en la que iba el osito no alcanzó a aterrizar. Tamá no soportó a pesar del proceso de rehabilitación y acompañamiento que por años hicieron entidades como la Fundación Parque Jaime Duque y el Santuario del Oso de Anteojos participaron en su cuidado y preparación para el retorno a su hábitat natural.

Tamá no alcanzó a conocer la libertad // Foto: Parques Nacionales

Parques Nacionales había comunicado oficialmente en la tarde de este 17 de diciembre que Tamá estaba en condiciones óptimas para regresar a su hábitat, que pesaba 174 kilos y que la liberación se concretaría con un operativo que incluía avión y helicóptero para acceder a la zona de páramo donde nació.



Tamá fue rescatado en 2014 siendo un osezno huérfano tras la muerte de su madre por cacería; pasó años en centros de rehabilitación y en 2022 protagonizó una fuga del Bioparque Wakatá en la que demostró habilidades para sobrevivir en libertad, lo que alimentó el plan de reintroducción.

La muerte del oso Tamá representa un golpe simbólico para las iniciativas de reintroducción de fauna emblemática, además de un llamado a las autoridades por la transparencia institucional en este tipo de procesos de traslado. Ahora solo queda esperar el informe que determine las causas de la muerte de Tamá.