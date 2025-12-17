“Un acto de amor”: con esta vacuna Bogotá busca prevenir bronquiolitis en recién nacidos

La bronquiolitis, causada principalmente por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), es una de las principales causas de hospitalización y muerte en bebés recién nacidos y menores de seis meses. Durante años, el manejo de esta enfermedad se limitó a tratamientos generales, sin una herramienta preventiva efectiva.

Es ante este panorama que, a la fecha, la Secretaría Distrital de Salud ha aplicado más de 4.200 dosis de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) a mujeres gestantes en Bogotá. Esta estrategia se puso en marcha tras el anuncio realizado en noviembre sobre la llegada de las primeras 5.000 dosis de este biológico de última generación.

“La bronquiolitis es una infección que afecta sensiblemente a los niños más pequeños y, entre más pequeños, tiene más riesgo de complicarse y morir. Por décadas no teníamos mucho que hacer. Pero ahora tenemos una vacuna que se aplica en gestantes y protege a sus recién nacidos desde que nacen, hasta una protección que dura durante los tres primeros seis meses”, explicó el subsecretario de Salud Pública de Bogotá, Julián Fernández Niño.

El objetivo de la Secretaría Distrital de Salud es alcanzar la mayor cobertura posible, con la meta de llegar al 100 % de las gestantes entre las semanas 28 y 36 de embarazo. Esta vacunación constituye el primer componente de una estrategia híbrida de inmunización que se ampliará el próximo año con la incorporación de anticuerpos monoclonales.



Este medicamento, que se aplicará a lactantes de alto riesgo, permitirá ampliar la protección a todos los recién nacidos, incluidos los prematuros antes de la semana 33 de gestación. Según lo previsto, la primera entrega de este anticuerpo monoclonal será de 4.000 dosis.

“Tenemos lo que queda de diciembre, enero y febrero y un pedazo de marzo para intensificar la vacunación de gestantes, para que así sus bebés nazcan protegidos contra esta infección y se reduzca significativamente la morbimortalidad y la hospitalización pediátrica”, señaló Fernández Niño.



"Un acto de amor"

En ese sentido, explicó el carácter preventivo de la estrategia y cómo esta dosis busca proteger directamente a los recién nacidos: “A diferencia de otras vacunas, como, por ejemplo, influenza, acá lo podemos ver como un acto de amor en donde la mamá se vacuna para que su bebé nazca protegido”.

El subsecretario destacó que se trata de una vacuna de última generación, disponible a nivel mundial desde el año 2023. Según menciona, antes de su llegada, la única alternativa existente era un anticuerpo monoclonal de corta duración, que se aplicaba únicamente a lactantes de alto riesgo, principalmente prematuros, mientras que para el resto de los niños no había una opción preventiva.

Sobre el impacto esperado, señaló que la evidencia internacional muestra resultados positivos y puso como ejemplo a Argentina, donde la implementación de esta vacuna ha permitido reducir entre un 30 y un 40 % las hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de seis meses.

Asimismo, afirmó que el éxito de la estrategia depende de alcanzar altas coberturas de vacunación en gestantes antes del pico respiratorio. De lograrse este objetivo, los bebés nacerían con una protección significativa, lo que permitiría reducir hasta en un 85 % el riesgo de hospitalización y de ingreso a unidades de cuidado intensivo (UCI).

Es en este contexto que la Secretaría Distrital de Salud realizará este 18 de diciembre el evento “Multiplicando Embajador@s de la vacunación. Protegiendo su primer respiro: cuidamos la vida desde el comienzo”, una jornada que busca fortalecer el bienestar integral de las gestantes y promover la vacunación como la primera práctica amorosa de protección.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la meta es adquirir más dosis de la vacuna, decisión que dependerá en gran medida de la respuesta y aceptación de esta estrategia por parte de las gestantes. En ese sentido, el secretario reiteró el llamado a la vacunación integral durante el embarazo.

“Lo primero es el llamado a la vacunación integral de la gestante para protegerla, tanto a ella misma en algunos casos como a sus bebés. Segundo, que todo esto se marque en el cuidado integral, la asistencia, el control prenatal y la promoción de la lactancia materna. Queremos crear una generación de embajadoras de la vacunación, que sean las propias gestantes quienes inviten a otras gestantes con un acto moral de vacunarse”, concluyó.