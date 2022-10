Conozca los misterios y tradiciones del Año Nuevo chino

“Estas festividades son dedicadas a los espacios, se comienza por botar lo que no sirva, mover cajas que no se usan y para final de año 15 días antes de la festividad, se mueven 27 objetos que no se usen frecuentemente (…) Es un fin para un inicio”, dijo la experta. (Lea también: Curiosidades del horóscopo chino )

Aconseja también que “para las festividades se va decorando con color, se traen flores amarillas. Les gusta mucho los crisantemos amarillos, símbolo de longevidad. A ellos les gustan sus flores amarillas y nosotros con calzones amarillos (…) Para los chinos el blanco es luto, no se visten de blanco por esa misma razón”.

¿Qué importancia tiene el Dragón en la cultura china? Según Roldán, este animal mitológico “ahuyenta los malos espíritus, lo que hace esa danza del dragón por las calles es bulla para ahuyentar la mala energía (…) Con bulla o triquitraques, un tipo de pólvora, danzan por las calles con la cara del dragón fiero ahuyenta malas vibraciones, por todos los espacios”.

En cuanto al mono de fuego, figura que rige este nuevo año que inicia, cuenta que “cada animal del zodiaco tiene 5 elementos (…) por eso para que una persona nazca con las características del mono de fuego deben pasar 60 años, porque son doce animales del zodiaco por cinco elementos”.

“El mono de metal, que es su elemento fijo, es el mono del ocaso; para ellos es muy importante ese elemento metal con el fuego de este año, el fuego derrite el metal por eso hablan de accidentes de barcos, de trenes... Pero también su simbología es muy linda, pues a pesar de que es un mono de fuego, es un fuego que explota pero baja muy rápidamente. Puede ser un año de muchas explosividades y agresividades”, añadió.

Escuche en este audio todos los consejos y secretos de Claudia Roldán, asesora de Feng Shui, para este Año Nuevo chino, el año del mono de fuego.