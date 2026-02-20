En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anuncia su libertad plena tras histórica amnistía

Opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anuncia su libertad plena tras histórica amnistía

El también exdiputado consideró que la ley aprobada en el Parlamento "no es ninguna amnistía" sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada.

Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa //
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

