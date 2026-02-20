En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Registraduría desvincula a tres personas ciegas como jurados de votación en Santander

Registraduría desvincula a tres personas ciegas como jurados de votación en Santander

A través de redes sociales las tres personas ciegas denunciaron que fueron citadas por la Registraduría como jurados de votación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad