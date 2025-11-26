En vivo
Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El Peñol

Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El Peñol

Tres personas más resultaron heridas en el Embalse Peñol–Guatapé, en Antioquia, por la descarga eléctrica.

