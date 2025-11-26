Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El Peñol

Una turista extranjera falleció y tres personas más resultaron heridas en el Embalse Peñol–Guatapé, en Antioquia, por una descarga eléctrica.

Según las autoridades, la embarcación turística se aproximaba al muelle cuando ingresó a un sector donde había cables de energía a baja altura. Uno de los pasajeros, aparentemente por desconocimiento, se sujetó de los cables, generando la descarga que terminó afectando al resto del grupo.

La víctima mortal fue identificada como Marlene Anatalia Canaan de Lora, de 45 años y de nacionalidad dominicana. También resultó herido José David Lora, de 45 años, quien presentó quemaduras en ambos brazos y una salida eléctrica en la rodilla, por lo que fue remitido a un centro asistencial del municipio de Rionegro.

Otras dos personas, César Estrella Paulin, de 26 años, y Carlos Manuel Martínez Ureña, de 35, sufrieron abrasiones superficiales por el caso, que fue atendido por unidades de Bomberos y de la Estación de Policía de El Peñol, quienes ya adelantan verificaciones en la zona.



Las autoridades continúan recopilando información para establecer responsabilidades y prevenir que un hecho similar vuelva a ocurrir en el embalse.