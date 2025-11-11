En vivo
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Atacaron con ráfagas de fúsil y explosivos la estación de Policía en El Peñol, Nariño

En su relato, los habitantes aseguran que la confrontación armada se prolongó por más de 30 minutos en pleno casco urbano de este municipio nariñense.

atacaron-estacion-de-policia-en-narino-el-peñol.jpg
Atacaron estación de Policía de El Peñol, en Nariño.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Winston Viracachá
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

