Atacaron con ráfagas de fúsil y explosivos la estación de Policía en El Peñol, Nariño

"Diosito, por favor ayúdanos, ya no más", fueron los gritos desgarradores que se escucharon de varios habitantes del municipio de El Peñol, en Nariño, luego de que integrantes de un grupo armado ilegal atacaran con ráfagas de fusil, granadas de fragmentación y tatucos la estación de Policía de este municipio del noroccidente del departamento.

Habitantes de esta población nariñense dijeron a Blu Radio que el ataque comenzó pasadas las 9:30 a. m. de este martes 11 de noviembre, cuando la comunidad escuchó las primeras detonaciones.

“Estamos escondidos en las oficinas y otros más en sus casas”, relató uno de los habitantes, mientras al fondo se escuchaban ráfagas de fusil y explosiones de los tatucos lanzados por los subversivos contra la estación de Policía.

En su relato, los habitantes aseguran que la confrontación armada se prolongó por más de 30 minutos en pleno casco urbano de este municipio nariñense.



Así vivieron los habitantes del municipio del Peñol, en el noroccidente de Nariño, los instantes en que integrantes de un grupo armado ilegal atacó la estación de Policía, sin que hasta el momento se conozca si hay personas heridas. #MañanasBlu pic.twitter.com/uVAwZV0buR — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 11, 2025

“No sabemos si hubo o no personas civiles o agentes de Policía heridos, porque se escucharon varias ráfagas de fusil”, dijo una ama de casa, tras advertir que este es el segundo ataque contra la estación de Policía que se registra en lo corrido del año.

En esta misma población, hace unos meses, fue atacado un pelotón del Batallón de Ingenieros que trabajaba en la pavimentación de la vía entre El Peñol y El Tambo, comentó otro habitante de la región.

Publicidad

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial de lo ocurrido en esta población.