En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Sergio Fajardo evalúa diferentes escenarios en consultas, entre ellos la de Claudia López

Sergio Fajardo evalúa diferentes escenarios en consultas, entre ellos la de Claudia López

El candidato presidencial no descarta una alianza con la exalcaldesa, aunque insiste en su propósito de “derrotar la polarización y ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad