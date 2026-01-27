Sergio Fajardo evalúa diferentes escenarios en consultas, entre ellos la de Claudia López

El candidato presidencial Sergio Fajardo confirmó que su equipo está analizando diversos escenarios políticos de cara a las elecciones de 2026, entre ellos la posibilidad de participar en una consulta con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, el exgobernador de Antioquia señaló que su campaña atraviesa una etapa de evaluación estratégica, sin cerrar la puerta a una eventual alianza.

“Estamos mirando los diferentes escenarios, las diferentes posibilidades con un objetivo: vamos a derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta”, afirmó el candidato del movimiento Adelante con Fajardo. Aunque evitó dar una respuesta definitiva, reconoció que la conversación con López es parte del análisis político en curso: “He hablado con Claudia López, voy a hablar con Claudia López, eso hace parte de una respuesta que es la correcta”.

El dirigente enfatizó que su interés central no es una coalición por conveniencia, sino construir una alternativa política, según dijo, “capaz de superar la polarización que divide y paraliza a Colombia”.

Sergio Fajardo Foto: Campaña presidencial de Sergio Fajardo

“Romper la polarización es el reto político”

Fajardo reiteró que su candidatura representa una opción lejos de los extremos ideológicos, una postura que considera indispensable para el futuro del país. “Desde mi perspectiva, la polarización es un daño para nuestro país... no podemos ser diferentes sin ser enemigos”, sostuvo.



En ese sentido, advirtió que su campaña seguirá buscando acuerdos amplios, siempre bajo la premisa de independencia y diálogo. “Yo soy la expresión política que puede superar la polarización, entender las diferencias sin destruir al otro”, afirmó, tras destacar que su movimiento apuesta por la construcción de consensos sociales antes que por las confrontaciones partidistas.



Un panorama electoral todavía incierto

El exalcalde de Medellín se refirió también al comportamiento de las encuestas, que lo ubican con cifras disímiles según la firma consultora. Mientras algunos sondeos lo colocan entre el 1% y el 4%, la encuesta publicada por Revista Cambio y el Centro Nacional de Consultoría le otorga un 9,8% de intención de voto, ubicándolo en tercera posición, detrás de Iván Cepeda y con Claudia López en el cuarto lugar.

Para Fajardo, esos resultados confirman que su proyecto está consolidando respaldo ciudadano pese al clima de polarización. “Dentro de todos los que están en las encuestas, la persona que tiene la mayor capacidad soy yo. Así lo estamos analizando y sobre eso estamos trabajando”, aseguró.

El aspirante vinculó además al gobierno nacional con lo que llamó “una estrategia de candidaturas múltiples”, señalando que “el presidente Petro tiene dos candidatos, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y nosotros somos la alternativa frente a ese poder”.



Alianzas y apoyos en evaluación

Consultado sobre posibles respaldos adicionales, Fajardo confirmó conversaciones informales con el general (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional. Aunque descartó que Naranjo vaya a ser candidato, reconoció que mantiene comunicación con él por temas de seguridad: “Conversar con el general Naranjo siempre es una ayuda por lo que sabe y entiende del panorama en que estamos”.

También confirmó que se reunirá próximamente con Claudia López, aunque evitó precisar una fecha exacta o anticipar decisiones sobre una eventual consulta. Sin embargo, reconoció que el plazo para definiciones en materia de alianzas vence el próximo 6 de febrero.



“Vamos a ganar en la segunda vuelta”

Al cierre de la entrevista, Fajardo reafirmó el eje central de su mensaje político. “El que puede derrotar a Iván Cepeda se llama Sergio Fajardo. Colombia tiene que romper esta polarización. Para atrás no vamos a volver”, concluyó.