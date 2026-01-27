Rescataron a cinco trabajadores tras quedar atrapados en incendio de una bodega en Galapa

A pocos minutos de lo que había sido el inicio de la jornada laboral para un grupo de cinco personas en una de las bodegas ubicada dentro del centro logístico Stock Caribe, a las afueras de Barranquilla, un fuego repentino se expandió sin control entre icopor y plástico y dejó a estos trabajadores atrapados en el sitio.

Los gritos de auxilio alertaron a los trabajadores de las bodegas contiguas, los cuales llamaron al cuerpo de bomberos mientras abrían un hueco en la pared para rescatar a los operarios atrapados. La misión afortunadamente se cumplió.

En total fueron tres máquinas del cuerpo de Bomberos de Barranquilla y otras dos del municipio de Galapa las que trabajaron en el control de este incendio de grandes proporciones.

El incendio, según la primera versión recibida por los Bomberos, se habría generado por un derrame de cloro, sustancia que si bien no es inflamable por sí misma, sí resulta en combustión al contacto con otro tipo de elementos.



En el local había gran cantidad de icopor el cuál rápidamente quedó envuelto en llamas, ocasionando que el fuego alcanzara varios metros de altura y generara una espesa nube de humo, explicó el comandante de bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco.

"Ahí se quemaron rollos de papel, se quemaron arrume de icopor. Precisamente ahí en las afuera se ve una máquina que es la que procesa ese producto. En el sitio, por un derrame de cloro, según la información que tengo del oficial de servicio, se generó el incendio como tal, pero lo que se quemó fueron pilas de icopor que se encontraban almacenados, obviamente ya producto terminado para ser despachado", indicó Pacheco.

En la emergencia no hubo personas heridas. Por el momento las autoridades aún están en la evaluación de los daños. Este es el segundo incendio estructural que se registra al interior de una empresa en el municipio de Galapa, en las últimas 24 horas.

