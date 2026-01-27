En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Rescataron a cinco trabajadores tras quedar atrapados en incendio de una bodega en Galapa

Rescataron a cinco trabajadores tras quedar atrapados en incendio de una bodega en Galapa

Los trabajadores lograron salir partiendo una pared a punta de martillo. El fuego fue controlado por los Bomberos.

atrapados incendio galapa.png
Momento del rescate de los trabajadores que quedaron atrapados dentro de la bodega envuelta en llamas.
Captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad