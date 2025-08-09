Accidente de tránsito en Galapa, Atlántico, dejó 25 heridos: se volcó un bus intermunicipal

Cerca de 25 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se presentó en las últimas horas en la tradicional vía Cordialidad, puntualmente en cercanías al municipio de Galapa, luego del volcamiento de un bus de servicio intermunicipal afiliado a la empresa Expreso del Atlántico.

El automotor que, según los reporte de las autoridades, cubre la ruta Barranquilla - Sabanalarga quedó a un costado de la vía al parecer cuando el conductor perdió el control del vehículo al intentar esquivar otro accidente de tránsito que había en el tramo.

Fue así como se urgió la presencia de unidades de socorro en el sitio para trasladar a los pasajeros hasta diferentes centros asistenciales, mientras que aún se desconoce la identidad de los mismos.

La Seccional de Tránsito y Transporte también se movilizó hasta la zona e inició una investigación para esclarecer lo sucedido.



Tres homicidios en 24 horas

Hay que agregar que bajo la lupa de las autoridades policiales en el área metropolitana de Barranquilla están tres homicidios registrados en las últimas 24 horas, teniendo uno de ellos una prueba fundamental para encontrar a los responsables, luego de difundirse un video de cámaras de seguridad por las redes sociales en el que se puede apreciar como un sicario acaba con la vida de su objetivo mientras jugaba billar.

Ese primer caso ocurrió en la madrugada del viernes en el barrio La Sierrita, localidad Suroriente de Barranquilla, lugar en el que la víctima fue identificada como Johan Alberto Blanco Gerónimo, hombre de 28 años que tenía una medida de detención domiciliaria y siete anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Los otros dos episodios se registraron en Soledad, donde fue ultimado un vigilante informal llamado Erick José Colina Morales, y en el sur de Barranquilla siendo hallado el cuerpo sin vida de un cotero que aún no ha sido identificado.

