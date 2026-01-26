Sergio Fajardo deja la puerta abierta a participar en la ‘tercera consulta’ en marzo

Aunque desde hace varios meses el precandidato presidencial por Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, había señalado que no iba a participar en ningún proceso de consulta interpartidista para escoger candidato único en coalición el próximo domingo 8 de marzo, por primera vez el exgobernador de Antioquia abrió la puerta a medirse en una tercera consulta junto con la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López.

Si bien Fajardo insiste en que las últimas encuestas lo muestran como la persona con la mayor capacidad para vencer a Iván Cepeda en la segunda vuelta, asegura que está considerando todas las alternativas para salir victorioso en mayo y en junio.

Sergio Fajardo // Foto: AFP

“Yo considero todas las oportunidades, yo estoy considerando todas las posibilidades que existen en este momento, entender la fuerza que tenemos en este momento, cómo multiplicarla, cómo avanzar hacia nuestro objetivo (...) Vamos bien, faltan cuatro meses, no es el momento de la angustia, es el momento de la decisión que nosotros tenemos que construir, estrategia para llegar al poder, ese es el camino”, aseguró Fajardo en entrevista con Noticias Caracol.

No obstante, esa posibilidad de medirse en la apuesta de la exalcaldesa López —en la que ha invitado no sólo a Fajardo, sino también al exministro Juan Fernando Cristo, al exalcalde Maurice Armitage y al exdefensor Leonardo Huerta— depende de la estrategia que está construyendo con su equipo para llegar a la segunda vuelta y derrotar al candidato del petrismo.



“Esto parece que la polarización es el terreno preferido, y dentro de ese camino, uno tiene que considerar diferentes alternativas. He hablado de construir una nueva mayoría que tenga la capacidad de convocar a una izquierda moderada hasta una derecha moderada, que sea capaz de construir y transformar. Eso es lo que yo estoy diciendo, ese es el camino que estamos recorriendo, estamos trabajando en descifrar y construir esas nuevas rutas que tenemos para la campaña. Vamos bien, estamos en ese camino, vamos a seguir trabajando con toda la convicción. Aquí está la persona que tiene la capacidad para sacar adelante a Colombia, por fuera de la polarización, romper con la pelea permanente, con la rabia, con el miedo, construir soluciones, y en ese camino estamos construyendo soluciones”, agregó Fajardo.

Frente a la posibilidad de participar en la Gran Consulta por Colombia, conformada por sectores de centro derecha, Fajardo dejó claro que esa opción está descartada y que, aunque es respetuoso de todos los participantes de dicha consulta, se aparta de esta propuesta basándose no en temas personales, sino en el reto de lo que él significa en política: el camino recorrido, su forma de gobernar, su experiencia para liderar y su capacidad para construir acuerdos y romper con los extremos.