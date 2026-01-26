En vivo
Blu Radio  / Nación  / De 34 universidades públicas, una sola logra ser autosostenible: contralor para asuntos educativos

De 34 universidades públicas, una sola logra ser autosostenible: contralor para asuntos educativos

"Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional", afirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos.

