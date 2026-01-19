Educación superior en Suba avanza tras objeciones del IDU y cesión de lotes a universidad pública

El Ministerio de Educación Nacional anunció una inversión de $1,86 billones destinada a 16 proyectos de educación superior pública en Bogotá y Soacha, con vigencias futuras respaldadas por el CONPES hasta el año 2036. En la capital del país se desarrollarán 14 proyectos por cerca de $1,7 billones, enfocados principalmente en infraestructura y ampliación de la oferta universitaria.

Durante el anuncio, la cartera educativa se refirió al proceso adelantado para la puesta en marcha de un proyecto de educación superior en la localidad de Suba, el cual, según explicó, enfrentó distintas objeciones por parte de entidades del orden distrital, entre ellas el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). “A este proyecto se le han puesto todas las piedras y todos los palos en la rueda”, señaló el Ministerio al describir las dificultades administrativas que retrasaron su avance.

De acuerdo con lo expuesto, uno de los primeros reparos fue la supuesta ausencia del documento CONPES. “Decían que el proyecto no se podía hacer porque no había CONPES, ya hay CONPES”, indicó. Posteriormente, se presentaron cuestionamientos al mismo documento cuando restaban pocos días para la entrada en vigencia de la ley de garantías. “Malo sin CONPES, malo con CONPES”, agregó.

Referencia de salón de clases // Foto: AFP

También se mencionaron observaciones sobre las aulas provisionales previstas para la fase inicial del proyecto, a pesar de que ya se encontraban asegurados los recursos para la construcción definitiva. “Luego dicen que las aulas son indignas, y cuando ya hay los recursos para la construcción definitiva, entonces también es malo”, afirmó la cartera educativa.



El Ministerio confirmó que, tras superar estos trámites, se logró la cesión de los lotes en comodato a la Universidad Pedagógica Nacional, lo que permitirá avanzar en la ejecución del proyecto. “Una vez los lotes ya estén bajo el comodato de la Pedagógica, avanzaremos a pasos agigantados con los recursos necesarios para que Suba tenga educación superior este mismo año”, señaló.

Finalmente, se anunció la entrega de una nueva obra de infraestructura universitaria en Bogotá. “El próximo mes, en febrero, vamos a entregar otra obra de infraestructura para la educación superior en Bogotá”, indicó el Ministerio, al precisar que se trata de un edificio de facultad de la Universidad Nacional de Colombia, con una inversión de $70 mil millones.