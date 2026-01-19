En vivo
Bogotá  / Educación superior en Suba avanza tras objeciones del IDU y cesión de lotes a universidad pública

Educación superior en Suba avanza tras objeciones del IDU y cesión de lotes a universidad pública

El Ministerio de Educación confirmó una inversión de $1,86 billones para proyectos de educación superior pública en Bogotá y Soacha, mientras detalló los obstáculos administrativos que enfrentó la iniciativa en Suba.

