En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El 97 % de las universidades públicas no logra sostener su operación, advierte la Contraloría

El 97 % de las universidades públicas no logra sostener su operación, advierte la Contraloría

Un estudio del ente de control revela que cuatro universidades concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad