MinEducación analiza alternativas para colegios privados de baja matrícula

El Ministerio de Educación anunció que mantiene reuniones con representantes de los colegios privados para analizar alternativas que permitan la continuidad de estas instituciones, en particular de los colegios de barrio que cuentan con matrículas reducidas, entre 30 y 50 estudiantes.

Mauricio Katz, director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación, señaló que el Gobierno trabaja de manera articulada con el sector privado para identificar opciones que les permitan mantenerse en funcionamiento.

Indicó que la cartera educativa hará seguimiento permanente y sostendrá el diálogo con las asociaciones de colegios, con el fin de preservar una alternativa educativa para las familias que optan por la educación privada en Colombia.

Las reuniones se dan luego de que varios colegios privados de baja matrícula advirtieran que podrían verse obligados a cerrar sus puertas debido al incremento del salario mínimo, que este año fue del 23 %. Según los directivos de estas instituciones, el aumento de los costos laborales ha impactado de manera directa su sostenibilidad financiera.



Ante este escenario, los colegios solicitaron apoyo al Ministerio de Educación para evaluar mecanismos que les permitan afrontar los nuevos costos y continuar prestando el servicio educativo. Desde la cartera se indicó que se están revisando posibles alternativas dentro del marco normativo vigente.

Referencia colegios. Foto: AFP LUIS ROBAYO/AFP

El funcionario explicó además que entre los factores estructurales que afectan al sector se encuentran la reducción en la tasa de nacimientos y el aumento de modalidades de estudio desde casa, tendencias que han incidido en la disminución de la matrícula en varios colegios privados del país.

Finalmente, el ministerio reiteró que continuará el diálogo con el sector educativo privado para evaluar salidas que permitan la permanencia de estas instituciones y la continuidad del servicio para los estudiantes.