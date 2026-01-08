Dane revela cifra de IPC: esto subirán los arriendos este año

El DANE confirmó que la inflación en Colombia cerró el 2025 en 5.1 %. Este dato, conocido técnicamente como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determina qué tanto subirá, por ejemplo, el arriendo de su vivienda en 2026.

Este jueves, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó el reporte final del costo de vida en el país. El IPC es la medida que registra la variación en los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares colombianos, lo que comúnmente llamamos la "canasta familiar".

El incremento de los arriendos es uno de los datos más esperado por los ciudadanos. Según la Ley 820 de 2003, el precio del alquiler de vivienda urbana solo puede aumentar cuando el contrato se renueva y el ajuste máximo permitido es, precisamente, el IPC del año anterior. Con el dato oficial de 5.1 %, los propietarios ya tienen el tope legal para aplicar los nuevos cobros en este 2026.

Los rubros que más subieron

Aunque el promedio nacional fue del 5,1 %, el reporte del DANE revela que cinco divisiones de gasto terminaron el año por encima de esa cifra, presionando el presupuesto de los hogares colombianos:



Restaurantes y hoteles: 7,91 %

7,91 % Educación: 7,36 %

7,36 % Salud: 7,20 %

7,20 % Bebidas alcohólicas y tabaco: 6,37 %

6,37 % Transporte: 5,35 %

¿Qué es el Índice de Precios al Consumidor - IPC y para qué sirve?

El IPC es mucho más que una cifra de inflación; es una herramienta que mide los cambios de precios en una canasta definida cada 10 años mediante la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH). Este indicador es fundamental para:



Medir la inflación: identifica qué tanto suben o bajan los productos básicos.

identifica qué tanto suben o bajan los productos básicos. Comparar la economía: permite ver cómo está Colombia frente a otros países.

permite ver cómo está Colombia frente a otros países. Proyectar el futuro: ayuda a entender y planear la evolución económica del país.

Para obtener este dato, el DANE visita mensualmente tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos y grandes superficies en 38 ciudades, registrando los precios de 443 artículos.



¿Cómo se divide el gasto de los colombianos?

La canasta de bienes y servicios se organiza en doce divisiones de gasto que el DANE analiza mes a mes para calcular el IPC:



Alimentos y bebidas no alcohólicas. Bebidas alcohólicas y tabaco. Prendas de vestir y calzado. Alojamiento, agua, electricidad y gas. Muebles y artículos para el hogar. Salud. Transporte. Información y comunicación. Recreación y cultura. Educación. Restaurantes y hoteles. Bienes y servicios diversos.

Persona contando dinero colombiano. Foto: Freepik.

El dato de 5.1 % revelado hoy es el promedio de estas doce categorías y será la base para ajustar no solo arriendos, sino también servicios públicos, cuotas moderadoras de salud y contratos privados en todo el territorio nacional.