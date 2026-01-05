En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Dane confirma fecha para revelar el dato de IPC de 2025: ¿por qué es importante?

La cifra de inflación anual, que hasta noviembre de 2025 se ubicaba en un 5,30 %, sirve como base legal y comercial para fijar los incrementos en servicios fundamentales.

