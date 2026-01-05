Dane confirma fecha para revelar el dato de IPC de 2025: ¿por qué es importante?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció que el próximo 8 de enero de 2026 revelará el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025. La entidad entregará el reporte definitivo en una rueda de prensa programada para las 6:00 p.m., cerrando así el ciclo estadístico del año que acaba de terminar.

Este indicador es el termómetro principal de la economía en el país, pues mide la variación porcentual promedio de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. El dato que se conozca esa tarde será el punto de partida técnico para el ajuste de diversos sectores económicos durante el 2026, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos.



Por qué es clave este dato para el 2026

La cifra de inflación anual, que hasta noviembre de 2025 se ubicaba en un 5,30 %, sirve como base legal y comercial para fijar los incrementos en servicios fundamentales. El IPC de cierre de año determina, entre otros puntos:



Arriendos: el incremento en los cánones de arrendamiento de vivienda urbana se rige por la inflación causada el año anterior.

el incremento en los cánones de arrendamiento de vivienda urbana se rige por la inflación causada el año anterior. Servicios de salud: ajustes en cuotas moderadoras y servicios médicos.

ajustes en cuotas moderadoras y servicios médicos. Servicios públicos: indexación de tarifas de agua, energía y gas.

indexación de tarifas de agua, energía y gas. Salarios: muchas empresas del sector privado utilizan este porcentaje como referencia mínima para el ajuste salarial de sus empleados, buscando mantener el poder adquisitivo frente al costo de vida.

En 2024, el 31,8% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria. Foto creada con ImageFX.

Según el último reporte detallado del Dane, en noviembre de 2025 la variación mensual fue del 0,07 %. Durante ese periodo, las divisiones que mostraron mayores incrementos de precio fueron Salud (0,71 %) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44 %).

Por el contrario, el sector de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una caída del -0,72 %, impulsada principalmente por bajas en productos de la canasta básica como la zanahoria, el tomate y la cebolla. Estos antecedentes sugieren un comportamiento mixto que el mercado espera ver consolidado en el informe final del 8 de enero.