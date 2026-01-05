Así cerraría el IPC según el DANE: advierten por precios de alimentos en Colombia

Colombia está cerca de conocer el dato que marcará el pulso económico de 2026. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) revelará el próximo jueves 8 de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, una cifra clave para millones de hogares y empresas. Las proyecciones apuntan a una inflación anual cercana al 5,2 %, lo que confirmaría una leve desaceleración.

Este resultado no solo cerrará el año en materia inflacionaria, sino que servirá como referencia para reajustes sensibles como arriendos, tarifas de servicios públicos, matrículas educativas, cuotas de salud y otros contratos indexados al IPC.



¿Cómo cerrará el IPC en diciembre, de acuerdo con los analistas?

Según Corficolombiana, la variación mensual del IPC en diciembre de 2025 sería de 0,39 %, lo que llevaría la inflación anual a 5,2 %, frente al 5,30 % registrado en noviembre. Sería el segundo mes consecutivo con tendencia a la baja, aunque aún lejos de la meta del Banco de la República, fijada en 3 %.

El informe señala que los principales aportes al incremento de precios provendrían de alimentos, servicios y bienes, en ese orden. Estas presiones estarían parcialmente compensadas por la caída en los precios de servicios regulados, como energía, transporte y agua.



Alimentos todavía preocupan a la ciudadanía

Blu Radio. Alimentos Centroabastos //Foto: Central de Abastos de Bucaramanga

Uno de los factores que más pesa en el IPC sigue siendo el costo de los alimentos. Corficolombiana prevé que este grupo registre una variación mensual de 1,11 %, muy por encima del 0,53 % observado hace un año. En este escenario, los productos perecederos vuelven a liderar los aumentos.



Frutas, hortalizas, plátanos y tomate serían los principales responsables del alza, mientras que los alimentos procesados mostrarían incrementos más moderados, en un contexto de desaceleración de los costos industriales. Con este comportamiento, la inflación anual de alimentos podría ubicarse en 6,36 %, por encima del promedio general.



Qué afectará el IPC en 2026

El dato final del IPC tendrá efectos directos en la economía cotidiana de los colombianos. Con base en esa cifra, se ajustarán:



Arriendos residenciales y comerciales.

Tarifas de servicios públicos.

Matrículas y pensiones educativas.

Cuotas de salud.

Peajes, transporte y más de 400 bienes y servicios indexados.

Además, definirá el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB), utilizada en trámites, sanciones y cobros oficiales.

En el frente macroeconómico, BBVA Research anticipa que la inflación seguirá por encima de la meta del Emisor, lo que llevaría a mantener la tasa de interés en 9,25 % durante 2026, con posibles recortes solo a partir de 2027.