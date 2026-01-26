En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 90.000 estudiantes de Santa Marta regresaron al colegio con normalidad

Más de 90.000 estudiantes de Santa Marta regresaron al colegio con normalidad

En 182 sedes educativas se dio inicio al calendario escolar 2026; mientras la Alcaldía garantizó el Plan de Alimentación Escolar desde el primer día, persisten alertas por problemas de agua y temor a nuevos paros de maestros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad