Al menos 15 muertos y 28 desaparecidos tras hundirse un ferri en Filipinas

Las autoridades de Filipinas elevaron a al menos 15 el número de muertos al hundirse este lunes en el sur del país un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés), Noemie Cayabyab, dijo que al menos 15 personas perdieron la vida en el hundimiento, mientras 28 permanecen desaparecidas y 316 sobrevivieron al incidente, durante una entrevista con el canal privado One News recogida por medios locales.

El incidente "involucró al buque de pasajeros y carga M/V Trisha Kerstin 3, operado por Aleson Shipping, el cual se hundió mientras se dirigía a Jolo, –en el archipiélago de– Sulu, alrededor de la 1:50 hora local (17:50 GMT del domingo)", señaló la división del Suroeste de Mindanao de la PCG a través de Facebook.

El ferri zarpó del puerto de la ciudad de Zamboanga (suroeste de Mindanao) alrededor de las 21:20 hora local domingo (13:20 GMT), y transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando se hundió a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en Basilán, según la Guardia Costera.



Las autoridades de Basilán difundieron una lista de las personas a bordo de la embarcación identificadas hasta el momento, todas ellas de nacionalidad filipina.

De acuerdo con el registro, viajaban en el ferri al menos 216 adultos, 63 estudiantes y seis menores, y entre los fallecidos figuran una mujer y un bebé de seis meses.

"Las operaciones de rescate están siendo reforzadas por embarcaciones comerciales, las Fuerzas Armadas de Filipinas, agencias gubernamentales competentes y unidades del gobierno local", indicaron los guardacostas.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.