En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Convocan cacerolazo en Santa Marta por el constante rebosamiento de alcantarillas

Convocan cacerolazo en Santa Marta por el constante rebosamiento de alcantarillas

Los vecinos de Playa Los Cocos, Bellavista y Rodadero Sur convocaron a una jornada de protesta sonora para exigir soluciones urgentes a los continuos desbordamientos de aguas residuales en esta zona turística de Santa Marta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad