Funcionó el agüero: familia caleña irá a Santa Marta tras salir con avión de cartón en Año Nuevo

Solo pasaron seis días, para que el deseo de Año Nuevo de las familias Moreno y Hernández se hiciera realidad. Ellos fueron los creadores del particular avión de cartón que se viralizó en las redes sociales, al reemplazar el agüero de recorrer el barrio con una maleta para garantizar viajes, y decidieron hacerlo de una forma más creativa, haciendo su recorrido en su unidad residencial en el sur de Cali.

Este martes, la aerolínea Avianca junto a otras empresas turísticas, les obsequiaron a ambas familias un viaje todo pago hacia Santa Marta, premiando su ingenio y unidad, cumpliendo su sueño.

"Vale la pena compartir en familia, más que por agüero lo hicimos por diversión, por entretenernos. Salimos siempre a correr para encontrarnos con nuestros vecinos a medianoche y saludarlos. Se vale la pena soñar, corrimos para ser felices y sorprender a los vecinos, pero terminamos sorprendiendo a toda Colombia", dijo Viviana Moreno.

El momento de diversión en familia que esperaban solo se quedara como un lindo recuerdo, gracias a la comunidad en internet se convirtió en la primera meta cumplida del 2026 para la familia.



"Haciendo el avión nos demoramos aproximadamente cuatro días, hasta el 31 por la noche estábamos terminando detalles y nunca pensamos que se fuera a dar. Cuando ya nos despertamos al otro día vimos que eramos virales", aseguró Francesca Valero Hernández.

Once personas serán las que disfruten de este viaje a Santa Marta, también se llevarán a Panda, la mascota de la familia que se robó los corazones de la comunidad en internet.