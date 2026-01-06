En vivo
Funcionó el agüero: familia caleña irá a Santa Marta tras salir con avión de cartón en Año Nuevo

Este martes, la aerolínea Avianca junto a otras empresas turísticas, les obsequiaron a ambas familias un viaje todo pago hacia Santa Marta, premiando su ingenio y unidad, cumpliendo su sueño.

Foto: redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

