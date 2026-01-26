En vivo
No somos financieros, debemos cumplir con regulación postal: Asopostal por debate de decreto MinTic

La controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.

