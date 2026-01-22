En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asopostal defiende decreto del MinTIC y propone red postal como apoyo al sistema financiero

Asopostal defiende decreto del MinTIC y propone red postal como apoyo al sistema financiero

Desde el gremio aseguran que la medida permitiría fortalecer el acceso a servicios financieros básicos, especialmente en zonas donde la banca tradicional tiene menor presencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad