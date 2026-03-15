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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A juicio hombre señalado por la muerte de joven de 25 años en Floridablanca

A juicio hombre señalado por la muerte de joven de 25 años en Floridablanca

La Fiscalía señala como principal sospechoso a quien era la pareja de la víctima desde hacía varios años y a quien se le imputó el delito de feminicidio agravado por la muerte ocurrida en abril de 2025 en un apartamento de un conjunto residencial de Floridablanca.

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