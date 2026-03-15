A juicio hombre señalado por la muerte de joven de 25 años en Floridablanca

El próximo 18 de marzo de 2026 se instalará el juicio oral contra Bill Steven Barrios Ortega, señalado por la Fiscalía como presunto responsable de la muerte de Angie Tatiana Ortiz Acevedo, una joven de 25 años cuyo fallecimiento ocurrió en abril de 2025 en el área metropolitana de Bucaramanga.

El proceso avanza luego de la audiencia preparatoria realizada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga; el acusado, quien para el momento de los hechos era la pareja sentimental de la víctima desde hacía varios años, deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y alteración, ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptó durante las diligencias judiciales.

Los hechos ocurrieron el 10 de abril de 2025 dentro de un apartamento del conjunto residencial Abadías, en Floridablanca. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, la joven murió por asfixia mecánica asociada a maniobras de compresión manual, además de un trauma cerrado en el abdomen que provocó una lesión en el hígado, lo que llevó a los investigadores a concluir que se trató de una muerte violenta.

Durante el proceso investigativo, la Fiscalía también puso en duda la versión entregada por el procesado, quien inicialmente aseguró que la joven habría ingerido una gran cantidad de pastillas de clonazepam y que incluso le habría enviado mensajes de WhatsApp anunciando que iba a quitarse la vida.



Sin embargo, el análisis forense al teléfono celular y a los dispositivos electrónicos permitió establecer inconsistencias en esa versión, dado que algunos de esos mensajes habrían sido enviados desde lugares distintos al apartamento, incluso desde sectores alejados del conjunto residencial, lo que generó dudas sobre la autenticidad de la conversación presentada como prueba.

A esto se suman los registros de cámaras de seguridad del conjunto residencial, que ubicarían al acusado ingresando y saliendo del edificio el mismo día de los hechos. En uno de los videos, según la Fiscalía, se le observa descendiendo del ascensor utilizando guantes quirúrgicos, gorro médico y bolsas en los pies, un detalle que llamó la atención de los investigadores durante el análisis del material.

Además, el examen toxicológico practicado a la víctima descartó la ingesta de medicamentos psiquiátricos, lo que contradice la hipótesis inicial planteada por el procesado.

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Con la apertura del juicio oral, la Fiscalía presentará ante el juez las pruebas recopiladas durante la investigación, mientras avanza el proceso judicial, Barrios Ortega permanece privado de la libertad a la espera de lo que se defina en el juicio que comenzará la próxima semana en Bucaramanga.