Alcaldía de Bucaramanga intensifican monitoreo en barrios vulnerables por fuertes lluvias

Debido a las lluvias atípicas que se han registrado en Santander, la Alcaldía de Bucaramanga intensificó los recorridos de verificación en diferentes sectores de la ciudad para identificar posibles afectaciones y brindar acompañamiento a las comunidades más vulnerables.

Las jornadas son lideradas por la Unidad de Gestión del Riesgo, cuyos equipos técnicos han visitado varios barrios para evaluar el impacto de las precipitaciones, revisar puntos críticos y determinar las necesidades de las familias que podrían resultar afectadas por deslizamientos, inundaciones o daños en viviendas.

Estas acciones buscan mantener el monitoreo permanente en sectores considerados de riesgo, además de brindar atención oportuna a las familias y evitar que ellos mismos continúen exponiendo sus vidas.

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Didi Augusto Rodríguez León, explicó que estos recorridos permiten verificar directamente las condiciones de los barrios y activar, en caso de ser necesario, los protocolos de atención para las familias afectadas.



“Estamos realizando visitas en distintos sectores para identificar cualquier afectación generada por las lluvias y así coordinar de manera oportuna la entrega de ayudas humanitarias y las acciones de atención que requieran las comunidades”, indicó el funcionario.

Desde la administración municipal también reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de prevención, evitar arrojar basuras en canales o alcantarillas y reportar cualquier emergencia que se presente en zonas cercanas a quebradas o taludes.

Las autoridades aseguraron que continuarán los recorridos y el monitoreo de puntos críticos en la ciudad mientras se mantiene la actual temporada de lluvias, con el objetivo de prevenir emergencias y proteger a las comunidades que habitan en sectores vulnerables.