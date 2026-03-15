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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga intensifican monitoreo en barrios vulnerables por fuertes lluvias

Alcaldía de Bucaramanga intensifican monitoreo en barrios vulnerables por fuertes lluvias

El equipos de gestión del riesgo verifica posibles afectaciones y monitorean puntos críticos para prevenir emergencias durante la actual temporada invernal.

Alcaldía de Bucaramanga recorre barrios vulnerables afectados por lluvias.jpg
Imagen de Gestión del Riesgo. Alcaldía de Bucaramanga recorre barrios vulnerables afectados por lluvias
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

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